Nilvan Ferreira anuncia sua nova filiação nesta quinta-feira

A ´fotografia´ de momento aponta para a iminente filiação do ex-candidato a governador Nilvan Ferreira ao Republicanos.

Uma conversa de Nilvan com o deputado Hugo Motta, presidente do REP/PB, anteontem, fez avançar a sua inclinação pelo REP.

Apenas um entrave pelo caminho. Nilvan revelou a alguns interlocutores que não gostaria de contrariar o senador Efraim Filho, presidente do União Brasil no Estado, que foi a primeira legenda a lhe oferecer abrigo, quando do ´fogo cruzado´ que sofreu da direção estadual do Partido Liberal.

O anúncio do novo domicílio eleitoral ocorrerá na manhã desta quinta-feira.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

