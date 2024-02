João Azevedo não ´tranca a porta´ para Nilvan Ferreira

João Azevedo falou à ´Correio FM´ acerca da possibilidade de Nilvan adentrar numa legenda de sua base política: “Essa possível filiação ao Republicanos vai exigir uma discussão interna do próprio do PSB, que eu participo, para a gente observar como será”.

“Disputas eleitorais passadas, ficam no passado. Você tem que pensar o que é melhor para o Estado. Vamos ter essa discussão, no momento oportuno, com a direção do Republicanos”, acrescentou o governador.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

