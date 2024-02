Deputado Wallber Virgolino: “O padre falou menos do que sabe. Ele sabe muito!”

O deputado estadual Wallber Virgolino (PL), nos momentos finais de sua passagem pela liderança da oposição na Assembleia Legislativa, remeteu correspondência ao Tribunal de Justiça da Paraíba solicitando que o padre Egídio Carvalho – pivô do escândalo do hospital filantrópico Padre Zé – seja transferido para um presídio federal, “tendo em vista o risco para a segurança e incolumidade do custodiado”

“O padre falou menos do que sabe. Ele sabe muito! Não podemos esperar a vida toda para que o padre delate. Temos que preservar a integridade do padre, o que não vai ocorrer nos presídios da Paraíba”, argumentou o deputado.

Ele ponderou que a solicitação ao TJ “é também para demonstrar ao padre que presídio não é hotel. Ele precisa sentir a força do cárcere para poder delatar e dizer como, de fato, ocorreu esse esquema. São dezenas de milhões de reais oriundos dos cofres públicos e do desejo de pessoas físicas de ajudar”.

“O padre precisa dizer quem realmente se beneficiou e quem tem responsabilidade em tudo isto”, arrematou Wallber, que também defendeu a federalização das investigações sobre esse caso, com a entrega à Polícia Federal.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

