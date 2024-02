A deputada Camila Toscano comentou com a imprensa sobre a reunião que a bancada tucana teve nesta terça-feira (20), como o ex-deputado federal Pedro Cunha Lima, que mesmo não sendo presidente do PSDB, ainda tem prestígio e respeito entre os partidários. e foi ouvido sobre o processo eleitoral de 2024.

“É importantíssima a nossa força em 2024 porque 2026 passa necessariamente pelo resultado dessas eleições. Pedro veio à Assembleia para conversar com os deputados da bancada, muito embora não seja mais presidente, mas tem nosso respeito dentro do PSDB e conversamos como vai ficar o partido nas principais cidades da Paraíba”, informou.

Indagada se nessa conversa também foi discutido o posicionamento do colega de bancada Tovar Correia Lima, que pode apoiar Romero Rodrigues e tem feito críticas à gestão do prefeito Bruno Cunha Lima, que conta com o apoio do PSDB, provocando um racha entre os partidários, a deputada disse que isso não é bom de forma alguma..

“Campina Grande é uma referência para nós da oposição. É uma cidade que há muito tempo vem fazendo oposição ao governo, vem mantendo essa resistência ao governo, que nós entendemos que não nos representa .Vamos tentar até o limite para que não haja essa divisão. Esse é o nosso objetivo nesse momento”, avaliou.

Para Camila, tudo que é conversado e debatido tem uma solução e que o deputado Tovar tem uma fidelidade grande ao partido e ao grupo. “A história de Tovar junto ao PSDB e a Campina Grande é irretocável e não vai ser necessário chegar a esse ponto e Tovar não merece ser tratado como infiel. A preço de hoje, o PSDB tem um compromisso firmado com a reeleição do prefeito Bruno”, disse.