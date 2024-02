Coube ao deputado-presidente Adriano Galdino (Republicanos) confirmar ontem uma informação antecipada há alguns dias pela coluna Aparte: Tovar Correia Lima já iniciou conversações para ingressar no REP.

“Tovar sinalizou com esta possibilidade. Não só Tovar como o próprio Romero (Rodrigues) também”, situou Galdino (foto), emendando que a intenção é clara: “Sair do PSDB para ingressar no REP e pleitear a vaga de vice (na chapa a ser encabeçada por Romero)”.

