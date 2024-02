Tovar recebe convite do PP, mas garante fidelidade ao PSDB

O cenário político na Paraíba foi movimentado após o presidente estadual do PP, Enivaldo Ribeiro, fazer uma ligação para o deputado estadual Tovar Correia Lima, do PSDB.

Em meio a rumores de tensões e um possível rompimento com o prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil), Tovar recebeu uma oferta para se filiar ao Partido Progressista.

Ribeiro, ao confirmar a chamada, destacou a amizade com Tovar e ressaltou que ele seria o candidato do PP à prefeitura de Campina Grande em 2020, posição que foi concedida a Bruno Cunha Lima naquela eleição.

“Convidei sim Tovar para o PP. Ele é meu amigo e seria nosso candidato a prefeito de Campina Grande em 2020. O meu, de Aguinaldo, de Daniella e de Romero. Infelizmente, fizemos uma escolha errada em favor do prefeito ingrato que aí está”, afirmou Enivaldo.

No entanto, apesar do convite, Tovar enfatizou sua lealdade partidária ao PSDB, respondendo que foi apenas um convite e reiterando seu compromisso com o partido.