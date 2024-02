Secretário afirma sentir falta de Tovar em momentos importantes da cidade

m entrevista concedida à Rádio Panorâmica, nesta terça-feira, 20, o secretário de Educação de Campina Grande, apontou vários avanços da sua pasta.

Enfatizou o avanço de unidades do Ensino Integral, que saltaram de uma para vinte e uma, ao longo da gestão do prefeito Bruno, dentre outras ações.

Por isso mesmo, afirmou não entender as críticas recentes, feitas pelo deputado estadual Tovar Correia Lima, que, segundo Asfora, teria condições de ajudar mais do que tem feito.

“Ele tem emendas que poderia ter destinado à Campina Grande, inclusive à Educação, para que a gente avance ainda mais, e não teve um centavo de destinação pelo deputado”, afirmou Asfora Neto

Ele segue, usando um exemplo: “Eu aprendi isso com minha avó. Quando você critica, é importante que você tenha alguma sugestão ou algo para aprimorar isso. E você tendo condições de fazer, é importante que faça”, seguiu Asfora.

Ainda durante a entrevista, Asfora Neto afirmou sentir falta da presença do deputado Tovar em momentos importantes e históricos para a cidade, como por exemplo a abertura do Restaurante Popular, e as assinaturas para as ordens de serviço do Parque Evaldo Cruz e do Cine Capitólio, que será o primeiro cinema dedicado a uma rede pública de ensino, do país.

Diz até compreender as ausências por conta dos compromissos de Tovar na Assembleia Legislativa. Mas, deixa clara, a percepção de que as dúvidas começam a atingir, também a população campinense.

“As vezes, algumas pessoas chegam e dizem: Tovar se diz aliado do prefeito de Campina. Mas, as vezes se comporta como oposição; e se diz oposição ao Governo do Estado e se comporta como aliado. Essa explicação, essa prestação de contas, quem tem que fazer é ele”, concluiu o secretário de Educação de Campina Grande, Raymundo Asfora Neto.