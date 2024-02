O cenário político na cidade de Campina Grande está repleto de especulações e rumores, principalmente em relação às relações entre o atual prefeito, Bruno Cunha Lima, do partido União Brasil, e o ex-gestor Romero Rodrigues, do Podemos.

Em entrevista à Rádio Caturité FM nesta terça-feira (20), Renato Gadelha, atual secretário de Agricultura do município, que também ocupou o mesmo cargo na gestão de Romero, expressou seu desejo de que o rompimento não ocorra. “Eu gostaria que isso não acontecesse. Não vejo motivos para que a gente não possa conciliar. Agora, se houver esse rompimento, que eu não acredito e não quero, eu vou votar em Bruno Cunha Lima, porque estou trabalhando no seu governo e não ficar com ele seria negar o seu exitoso governo”, afirmou o secretário.

Renato Gadelha destacou a admiração pelo trabalho realizado pelo atual prefeito, ressaltando que Bruno Cunha Lima tem feito um trabalho notável à frente da Prefeitura de Campina Grande.

– Bruno tem feito um trabalho maravilhoso à frente da prefeitura. Eu até exagerei dizendo que ele é o melhor prefeito dos últimos 50 anos, mas foi para chamar atenção para que as pessoas conferirem o que ele tem feito pela cidade. Não é só obra de cal e pedra, mas obra na assistência direta à população – declarou.

