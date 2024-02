O deputado estadual Wallber Virgolino (PL) oficiou ao Tribunal de Justiça da Paraíba no sentido de que “sejam tomadas providências”, junto à Justiça Federal, para a imediata transferência do padre Egídio de Carvalho Neto para uma unidade federal de segurança máxima.

A solicitação, conforme o parlamentar, se justifica “tendo em vista o risco para a segurança e incolumidade do custodiado”.

O padre Egídio (foto) é o principal protagonista, até o momento, do milionário desvio de recursos no hospital filantrópico Padre Zé, em João Pessoa.

Veja a justificativa do parlamentar.

