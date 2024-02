Com a pré-candidatura do amigo radialista Nilvan Ferreira voltada para o município de Santa Rita, o líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado Walber Virgolino (PL) disse que deve votar nulo nas eleições para prefeito de João Pessoa.

Segundo ele, uma possibilidade de não anular o voto seria votar no deputado federal Ruy Carneiro (Podemos), pré-candidato a prefeito de João Pessoa, mas depois que o viu em conversa nas redes sociais com a deputada Maria do Rosário (PT/RS) desistiu da possibilidade de apoiá-lo.

“Ruy se aliou ao PT e é impossível votar nele agora”, ressaltou.

Sobre a alternativa também de votar no Pastor Sérgio Queiroz, que já pôs o nome para disputar a Prefeitura de João Pessoa, mas acabou saindo do páreo em 2020, o deputado disse que já conversou com o Pastor que disse a ele não ter mais interesse e que provavelmente não deve sair candidato.

“Conversei com Queiroz, mas ele me disse que não era o momento, que tinha se decepcionado com as eleições passadas. Eu estou vendo muita gente lançando o nome dele, mas vamos ver. “A minha opção pode ser Sérgio ou nulo”, declarou Wallber Virgolino.