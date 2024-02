Deputado apresenta moção de repúdio contra Lula na ALPB

O deputado estadual Sargento Neto (PL) apresentou à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Paraíba, uma Moção de Repúdio contra as declarações do presidente Lula (PT), que comparou a situação da Faixa de Gaza ao Holocausto, o que gerou uma grande polêmica e uma crise diplomática.

Segundo o parlamentar, Lula tem sido um fiel simpatizante dos inimigos de Israel, algo já demonstrado quando da acolhida com honras e pompas do ditador iraniano Mahmoud Ahmadinejad.

“Sem roteiro nem orientação salutar, Lula conseguiu atingir o pico da insensatez ao declarar em entrevista coletiva na Etiópia, no último dia 18 de fevereiro, ‘que o que está acontecendo na Faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu: quando Hitler resolveu matar os judeus'”, criticou.

Na Moção, Sargento Neto afirma que Lula fez uma declaração distorcida, perversa da realidade, que ignora o fato de que Israel é um estado democrático, que tem o direito de se defender dos ataques terroristas do Hamas, que usa civis palestinos como escudos humanos e lança foguetes indiscriminadamente contra a população israelense.

“Essa declaração é uma afronta à soberania e à dignidade de Israel, que é um país amigo e parceiro do Brasil com o qual mantém relações diplomáticas, comerciais, culturais e científicas há mais de 70 anos”, lembrou.

O deputado disse ainda que o presidente foi irresponsável e inconsequente, que poderia prejudicar a imagem e os interesses do Brasil no cenário internacional, ao comprometer o papel do país como mediador da paz e do diálogo no Oriente Médio, contrariando os princípios da Constituição Federal, que preza pelo respeito e autodeterminação dos povos, pela não-intervenção, pela igualdade entre os estados, pela defesa da paz e pela solução pacífica dos conflitos.