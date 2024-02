Cartaxo reafirma que PT terá candidatura própria em João Pessoa

Em entrevista nesta terça-feira (20), o deputado Luciano Cartaxo (PT), que é aliado do governador João Azevêdo, afirmou que o Partido dos Trabalhadores terá candidatura própria na capital paraibana, mesmo diante do apoio do governador à reeleição de Cícero Lucena (Progressistas).

– O PT terá candidatura própria. Isso é uma certeza e uma decisão da direção nacional. O PT vai ter candidato a prefeito em onze capitais, dentre elas, João Pessoa. A prioridade do partido é ampliar o número de prefeitos – afirmou Cartaxo.

Luciano Cartaxo enfatizou que a decisão do PT de lançar candidatura própria não o impedirá de continuar sendo parte da base aliada do governador na Assembleia Legislativa da Paraíba.

– Não muda nada. Continuaremos fazendo o nosso mandato de forma séria, sempre presente na tribuna, discutindo as questões, com um mandato propositivo, fiscalizador, popular conciliando com as eleições – frisou.

