O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino (Republicanos), fez uma espécie de alerta sobre as ações políticas do deputado federal Romero Rodrigues (Podemos) que, segundo ele, poderia muito bem disputar a Prefeitura de Campina Grande com o apoio do Republicanos.

Galdino disse que, diante das últimas questões em torno do processo eleitoral de Campina Grande, nunca deixou de acreditar na pré-candidatura de Romero Rodrigues, só que não iria mais falar absolutamente nada sobre o tema.

“Que ele é candidato, é, mas infelizmente não será pelo Republicanos por conta de uma leitura errada que ele está fazendo não só para o agora, mas principalmente para as eleições de 2026”, advertiu.

Para Galdino, se Romero Rodrigues tivesse feito a leitura certa, ele estaria no Republicanos, seria eleito prefeito de Campina Grande com a base do governo o apoiando e com certeza seria um grande protagonista para 2026.

Segundo o presidente, a leitura de Romero é muito restritiva, ao pensar no agora, no que pode perder enquanto líder do Podemos e lembrou que não se pode ter tudo e que é preciso abrir mão de outras coisas para se conseguir um objetivo.

“O que falta em Romero é isso. Ele tem que ter a compreensão de que, nesse momento, precisaria abrir mão, perder para depois ganhar. Ele não tem essa leitura, então seja o que Deus quiser”, opinou.