O vereador Márcio Melo comentou sobre as eleições deste ano em Campina Grande e sobre os rumos que o seu grupo político deve tomar em relação ao pleito, durante entrevista ao Paraibaonline.

Segundo ele, o ex-prefeito e deputado federal Romero Rodrigues (PODE) vai escutar a cidade e tomar a decisão mais coerente. Recentemente, a esposa de Márcio foi nomeada para um cargo no Governo de João Azevêdo, aflorando ainda mais o possível rompimento entre Romero e seus aliados com a gestão do atual prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil).

Márcio ainda pontuou sobre o posicionamento que vai ter na Câmara de Campina Grande, já que integra o chamado “G6” – grupo o qual classifica como “independente”.

Assista às declarações do vereador: