O presidente estadual do Republicanos, o deputado federal Hugo Motta (foto), ofereceu a legenda para que o radialista Nilvan Ferreira dispute a Prefeitura Municipal de Santa Rita, nas eleições de outubro. Ele disse que tem conversado com Nilvan na tentativa de convencê-lo a disputar o pleito pelo Republicanos e por conhecer o potencial eleitoral do radialista.

Em entrevista concedida à imprensa nesta segunda-feira (19), Motta informou que Nilvan Ferreira deverá nos próximos dias fazer o anúncio sobre a decisão de disputar a Prefeitura de Santa Rita e naturalmente vai ter que buscar um partido já que não tem clima de boa convivência com o PL na Paraíba.

“Ele tem dialogado com o Republicanos, com União Brasil e o Podemos para poder ver qual partido ele se encaixaria melhor para poder escolher a legenda. Nós demonstramos o interesse do Republicanos em contar com Nilvan (foto) em nossas fileiras partidárias”, disse.

Motta garantiu ainda que o radialista terá total liberdade para defender as bandeiras políticas dele, bem como a plataforma de governo. Ele lembrou ainda que o Republicanos tem condições de fazer a aproximação de outros partidos com os quais tem bom relacionamento em todo o estado da Paraíba para apoiarem o radialista..

“O Republicanos por sua força e marca na Paraíba, com certeza o nosso partida daria a estatura que Nilvan precisa para poder lograr êxito nas eleições de Santa Rita. Então, estamos animados e devemos, nos próximos dias, voltar a conversar para podermos, quem sabe, contar com a chegada dele ao Republicanos, que para nós seria de grande importância”, declarou.