Presidente do PT defende fala de Lula e diz que presidente tem direito de se manifestar

“Não dá para ter uma posição de neutralidade”. A declaração é do presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo, que saiu em defesa do presidente Lula, que comparou a operação militar israelense na Faixa de Gaza ao Holocausto dos judeus na Segunda Guerra Mundial. A fala do presidente do Brasil causou muita polêmica e gerou uma crise diplomática.

Conforme Macedo, desde o começo do conflito que o presidente Lula vem condenando os dois lados e acha que neste momento, mais do que nunca é necessário o diálogo e que Lula tem capacidade de liderar essa crise.

“O que está acontexcendo na Faixa de Gaza é um genocídio. Isso é público. Lula comparou um genocídio a outro. O que aconteceu na Alemanha, na segunda guerra mundial e o que está acontecendo tirando as devidas proporções, mas crianças estão sendo mortas, hospitais estão sendo bombardeados e a preocupação do presidente como liderança mundial, é justamente essa”, disse.

Macedo lembrou ainda que Lula condenou também os ataques doHamas a Israel e que ninguém se manifestou, que não houve questionamentos e todos ficaram calados, mas agora como ele condenou o outro lado, está havendo essa repercussão toda.

“Eu acho que nesse momento é lutar pela paz e o presidente Lula como uma liderança mundial, respeitado por todos e como chefe de Estado tem o direito de se manifestar contra o genocídio que tem acontecido naquela região, Na minha opinião, a comparação que Lula fez está corretíssima. É desproporcional o que Israel faz na Faixa de Gaza”, avaliou.

Com relação ao pedido de impeachment do presidente Lula, Macedo disse que a oposição tem todo o direito de pedir, mas tem certeza que o processo não irá prosperar. Até o momento, 87 deputados da oposição já assinaram um pedido de impeachment do presidente. São necessárias 171 assinaturas para protocolar um pedido de impeachment na Câmara Federal.