O deputado federal Cabo Gilberto (PL) comentou sobre o pedido de impeachment contra o presidente Lula (PT) na Câmara dos Deputados. A iniciativa surgiu em resposta a declaração de Lula comparando o Hamas com o Holocausto.

Segundo o deputado, a fala de Lula constitui um crime e é uma vergonha para a nação brasileira perante o mundo. Ele argumentou que comparar os terroristas do Hamas com as vítimas do Holocausto, que totalizaram seis milhões de judeus assassinados, é inaceitável.

O deputado também criticou a postura de Lula em viagens internacionais, afirmando que o ex-presidente frequentemente envergonha o país nessas ocasiões.

“Mas não poderíamos esperar outra coisa de um ‘descondenado’ que foi tirado da cadeia apenas para ganhar as eleições”, disse.

Para que o processo de impeachment seja aceito na Câmara, são necessários 348 votos favoráveis.