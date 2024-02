Na edição desta segunda-feira, a coluna Aparte relata a evolução das tratativas do deputado federal Romero Rodrigues (Podemos) com a direção do partido Republicanos acerca de sua candidatura a prefeito de Campina Grande nas eleições deste ano.

A coluna, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza, menciona o último ponto que separa da consumação dessa aliança.

Outro ponto abordado é a inserção nessas discussões do deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB).

Leia a edição completa de Aparte desta segunda-feira.