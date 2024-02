Senador Veneziano filia ex-prefeita ao MDB

Vice-Presidente do Senado Federal, Senador e Presidente Estadual do MDB da Paraíba, Veneziano Vital do Rêgo, filiou ao partido nesta sexta-feira (16) a ex-prefeita da cidade de Joca Claudino, Lucrécia Adriana.

O ato de filiação contou com a presença de lideranças emedebistas e do deputado estadual Taciano Diniz (União Brasil).

Além de Veneziano e Taciano, participaram da filiação o atual Prefeito de Joca Claudino, Rinaldo Cipriano; e o atual Vice-Prefeito, Otávio Neto. Durante o ato de filiação, Veneziano e os demais presentes reafirmaram seus compromissos com a cidade.

Veneziano destacou a alegria em receber aos quadros do partido mais uma grande liderança política da Paraíba, sobretudo pelo fato de reforçar os quadros femininos da legenda. “Lucrécia vem para o MDB se somar ao nosso time de gestoras e ex-gestoras e sua chegada nos deixa a todos muito felizes. Seja muito bem vinda”, declarou o presidente estadual do MDB paraibano.