Esposa de vereador primo de Romero Rodrigues é nomeada por João Azevedo

A edição deste sábado do Diário Oficial do Estado publica ato do governador João Azevedo (PSB) nomeando Aretusa Gomes da Silva para ocupar o cargo de provimento em comissão de Chefe do Núcleo de Engenharia e Manutenção do Hospital Regional de Emergência Dom Luiz Gonzaga Fernandes, Símbolo CSS-4, da Secretaria de Estado da Saúde.

Aretusa é esposa do vereador Márcio Melo (PSD, foto), primo do deputado federal Romero Rodrigues (Podemos).

Márcio, em entrevista nesta sexta-feira à Rede Ita (TV Itararé), canal 18.1, disse ao jornalista Arimatéa Souza que passa a integrar a ´bancada neutra´ no Poder Legislativo de Campina Grande.

O edil integra o chamado grupo ´G6´, que é composto por seis vereadores oriundos da base governista, mas que não seguem permanentemente a orientação da liderança governista.