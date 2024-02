Jhony se coloca à disposição para dialogar com Romero e Tovar

O secretário de Saúde do Estado e pré-candidato a prefeito de Campina Grande, Jhony Bezerra (PSB), declarou em entrevista que não escuta as provocações de que não poderia ser candidato a prefeito da cidade por não ser natural da Rainha da Borborema, enfatizando seu histórico e vínculos com a comunidade campinense.

Bezerra ressaltou sua participação ativa no combate à pandemia de Covid-19 na região, assim como sua vida pessoal estabelecida em Campina Grande, incluindo seu casamento e formação de família na cidade. Ele afirmou que se sente genuinamente parte da cidade e está comprometido com seu desenvolvimento.

Sobre possíveis movimentos políticos, ele afirmou que está aberto a dialogar e trabalhar com outros agentes da oposição, visando construir um projeto que beneficie Campina Grande.

Ele mencionou especificamente o deputado federal Romero Rodrigues e o deputado estadual Tovar Correia Lima, indicando disposição de construção de um projeto para o município.