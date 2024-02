Em entrevista ao Paraibaonline, o deputado estadual Wallber Virgolino (PL) traçou suas expectativas para este ano na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB).

O parlamentar, conhecido por sua postura firme e oposição ferrenha ao Governo do Estado, espera que a oposição se mantenha unida e atuante na fiscalização do Executivo.

– Espero que a gente aumente [a oposição], essa é uma expectativa minha, mas a gente sabe que onde tem dinheiro, emprego e estrutura, o poder político muda. Espero que a gente continue na mesma pegada, fiscalizando, lutando dentro da Assembleia [Legislativa] para que projetos que prejudiquem a sociedade não passem e projetos que beneficiem o povo sejam aprovados – declarou Virgolino.

Entre as prioridades de Wallber na ALPB está a instalação da CPI do Padre Zé. “Vamos traçar as metas e acho que uma das principais é a CPI do Padre Zé”, afirmou o deputado.

Questionado sobre o cenário político para as eleições de 2024 na capital João Pessoa, Wallber foi enfático ao descartar qualquer possibilidade de votar no atual prefeito, Cícero Lucena. “A única certeza que tenho é que não voto em Cícero Lucena”, disse.

Veja a entrevista completa em vídeo:

*Vídeo: Paraibaonline

