O cenário político em Campina Grande encontra-se em meio a um impasse que envolve o atual prefeito, Bruno Cunha Lima (União Brasil), e seu ainda aliado, o ex-prefeito Romero Rodrigues (Podemos).

O deputado Sargento Neto (PL), em entrevista exclusiva à reportagem do Paraibaonline, destacou que a solução para a divergência está nas mãos dos dois líderes, e que as opiniões de aliados não são suficientes para destravar a situação.

– Só os dois podem resolver. Não adianta a gente opinar. Bruno já disse que vai procurar Romero para conversar, e creio que essa semana essa decisão deve sair – afirmou Neto.

Veja a entrevista completa em vídeo:

*Vídeo: Paraibaonline

