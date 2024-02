Há alguns dias, a senadora Daniella Ribeiro, presidente estadual do PSD, informou que a legenda terá, inevitavelmente, uma candidatura própria à Prefeitura de Campina Grande nas eleições deste ano.

Presidente do PSD em Campina, a vereadora Eva Gouveia (foto) ´puxou a seta´ noutra direção em recente entrevista: “Somos aliados do governo João Azevêdo, e a oposição está se juntando. Vamos conversar e com certeza vai ser uma linha só, vamos estar todos juntos”.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

