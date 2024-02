Queiroga diz que Bolsonaro é “democrata” e jamais aplicaria golpe

O ex-ministro e pré-candidato a prefeito de João Pessoa, Marcelo Queiroga (PL), afirmou que o PL não vai ficar na esteira dos partidos que não têm o mesmo ideal da legenda, frisando que todos os integrantes estão alinhados com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com Queiroga, todas as atenções agora estão voltadas para o evento no próximo dia 25, na Avenida Paulista, com a presença de Bolsonaro.

Ele frisou que Bolsonaro quer visitar João Pessoa, mas a agenda ficou para ser marcada após o ato público previsto para o dia 25.

Marcelo comentou que participou de várias reuniões ministeriais e em nenhuma delas houve qualquer movimento no sentido de desencadear um golpe de estado. Também disse que Bolsonaro é um democrata e não há em sua biografia qualquer tipo de ação que possa ser identificada como golpe.

“Quem está aplicando um golpe no povo brasileiro é o governo do PT que tem um déficit bilionário fruto do desmantelo e da gestão caótica que o PT volta a praticar no Brasil”, disse.