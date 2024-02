Deputada opina se PSDB deve apoiar Bruno em Campina Grande

Em uma entrevista coletiva repercutida nesta quarta-feira (14) na Rádio Caturité FM, a deputada estadual Camila Toscano, representante do PSDB na Paraíba, reafirmou o apoio do partido à reeleição do atual prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil).

A parlamentar destacou a continuidade da decisão tomada anteriormente pelo ex-deputado Pedro Cunha Lima quando era presidente da legenda.

– Já há uma definição. Quando era presidente do partido, o deputado Pedro já tinha dito que o PSDB ficaria com Bruno e acredito que nada mudou. O PSDB segue apoiando Bruno – declarou a deputada.

Veja a declaração completa em vídeo:

*Vídeo: Paraibaonline

