Afirmando que o Governo da Paraíba abandonou a cidade de Guarabira e toda a região do brejo paraibano, a deputada Camila Toscano, filiada ao PSDB, concedeu entrevista coletiva na Assembleia Legislativa e falou sobre o seu posicionamento contrário ao governador João Azevêdo (PSB).

Em sua fala, repercutida nesta terça-feira (14) no Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, a parlamentar assegurou que permanecerá integrando a bancada de oposição, pois não concorda com o governo atual, que, conforme ela, só trabalha pelas cidades onde os prefeitos são seus aliados.

Camila repudiou o comportamento do governador e disse que o mesmo não lhe representa, por isso seguirá fiscalizando seus atos na ALPB.

– Não há razão nenhuma para mudar para o governo. Não concordo com a forma desse governo, não concordo com o abandono da minha região, não concordo com os escândalos. Esse governo não me representa. Eu vou ficar onde estou, que é na oposição fiscalizando e lutando para que o governo olhe para todos, independente se o prefeito é ou não o seu aliado – frisou.