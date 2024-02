Secretária da Paraíba protesta contra volume do som em solenidade

Durante a ruidosa Plenária do PSB, realizada na semana passada em Campina Grande, a ex-candidata ao Senado e atual secretária de Desenvolvimento Humano do Estado, Pollyanna Dutra, reclamou do volume do som quando de seu pronunciamento.

“Chega de diminuir o som quando as mulheres vão falar!” – protestou publicamente.

Instantes depois, a presidente do PCdoB em Campina, advogada Glauce Jácome, referendou a reclamação de Pollyanna.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

