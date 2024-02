O deputado federal Gervásio Maia (PSB) comentou sobre a investigação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados para apurar se houve tentativa de golpe de estado.

Ele disse que todos os envolvidos devem ser investigados e, se culpados, devem pagar de acordo com a lei.

De acordo com Gervásio, os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023 foi um “episódio lamentável” na história do Brasil e lembrou que a democracia precisa ser protegida.

“Que não haja abusos, mas que todos os que estejam envolvidos precisam ser punidos. O episódio de 8 de janeiro foi lamentável e que marcou a história do Brasil e culminou em uma CPMI. Foi um atentado à nossa democracia, com destruição de prédios públicos. O que a gente tem dito sempre é que todos os envolvidos sejam exemplarmente punidos”, colocou.