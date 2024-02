Deputado Tovar coloca nome para a PMCG como ´regra três´ de Romero

Avesso a entrevistas, há muito tempo, Tovar acabou falando a este colunista quando saía do plenário da ALPB na manhã de ontem.

Confira o que ele disse, que reforça a dispersão na base governista em Campina Grande.

O racha é inevitável?

“São cenas ainda dos próximos capítulos. A gente está discutindo e ouvindo a cidade. O próprio Romero (Rodrigues) está ouvindo a cidade para tomar decisões com muita serenidade, com muita confiança.

Pode deixar o PSDB?

“Primeiro eu preciso, depois de ouvir a cidade, se o meu nome estiver disponível para que eu possa disputar a prefeitura, (preciso ouvir) o meu próprio partido, para ele se posicionar se dá ou não a legenda. Se por acaso isto acontecer, aí será preciso uma nova rodada de conversas para que possa mudar ou não de partido.

É o ´Plano B´ de Romero?

(se Romero não for candidato) “O meu nome está à disposição, não há como eu me furtar ou fugir de um debate como esse. Uma cidade que me deu tudo, no momento que a cidade me chamar, se por um acaso isso acontecer, não posso dizer que não serei candidato a prefeito.

Seria aliado do governador?

“Não tenho como prever uma situação como esta. A preço de hoje não, estou no PSDB. Tenho essa amarra política, por conta da fidelidade partidária. Em se tratando de uma dissidência em Campina, se por ventura acontecer, são novas discussões com Pedro, Cássio, Bruno e Romero para saber quais caminhos nós vamos traçar”.

Resumo do que disse (ou subtendeu) o deputado Tovar. Ele trabalha a essa altura com duas possibilidades para as eleições deste ano em Campina Grande: estar no palanque e/ou na chapa com Romero Rodrigues, ou ser candidato a prefeito, se Romero desistir da disputa até as convenções.

Simples assim.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quinta-feira, acesse aqui:

Aparte: ´Tucano´ desce do muro em Campina Grande (paraibaonline.com.br)