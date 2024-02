Ao participar ontem da abertura do ano ordinário na Assembleia Legislativa, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Nominando Diniz, disse que estão em curso as providências relacionadas à apuração dos milionários desvios no Hospital Padre Zé (filantrópico), em João Pessoa.

“Tem recurso público e precisa ser tratado e averiguado com zelo. É preciso identificar as pessoas que foram coniventes com o padre Egídio e, consequentemente, entregar à Justiça para que faça a aplicação (das penas) nesse desvio de recursos”, comentou Nominando.

O presidente do TCE disse que estão sendo realizadas “inspeções no governo estadual e na Prefeitura de João Pessoa”.

“É preciso que esses dois governos tomem as providências para que este dinheiro retorne aos cofres públicos”, sublinhou o conselheiro.

*Informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

