Vereador diz que sem união não há chance de derrotar Bruno em CG

O vereador Napoleão Maracajá (PT) comentou sobre as eleições municipais em Campina Grande e opinou, durante conversa com a reportagem da Caturité FM, que só uma saída para derrotar o atual prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil).

Para ele, ou as oposições saem unidas com uma única candidatura ou não há chances de vencer o gestor que tem, ao seu favor, o gerenciamento da máquina pública.

O petista também disse que as oposições erraram ao não deixar claro qual seria o nome que iria representar as oposições já no ano passado.

– A oposição só tem uma chance em Campina Grande de ter sucesso que é permanecer unida. As oposições, no plural. Fora isso, qualquer que seja o candidato está fadado ao fracasso porque a máquina municipal é muito forte. Ninguém isolado é capaz de vencer essa eleição. Se as oposições tiverem responsabilidade elas se encaminharão. Penso que as oposições cometeram o erro não tendo uma definição do candidato ainda no ano passado, mas é possível que uma candidatura unida das oposições possa ter chance de ganhar as eleições – assinalou.

Confira a declaração completa:

*vídeo – paraibaonline