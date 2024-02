Vereador campinense critica omissão de ambientalistas sobre desmatamento

O vereador Alexandre Pereira (União Brasil) ocupou a tribuna da Câmara Municipal de Campina Grande, na sessão desta quarta-feira, para criticar o que considerou uma omissão dos “ambientalistas” de Campina Grande.

Conforme o parlamentar, ao contrário do estardalhaço feito recentemente com a retirada de pés de algaroba no Parque do Evaldo Cruz (Açude Velho), por acordo firmado no Ministério Público, houve total silêncio no tocante à vasta área desmatada para a construção da sede própria do Hospital das Clínicas da cidade, às margens da Avenida Floriano Peixoto.

O edil ressalvou que não é contra a edificação do novo hospital em Campina, muito pelo contrário.

Mas alertou para o fato de não ter sido providenciada nenhuma compensação ambiental, muito menos qualquer cobrança dos “ambientalistas” nesse sentido.

– Foi derrubada uma ´mini-floresta´ – exclamou o parlamentar.

Veja trecho de seu pronunciamento:

*vídeo: tvcamara/cg