Em entrevista dada ao jornalista Arimatéa Souza, nesta quarta-feira, em João Pessoa, o deputado estadual Tovar Correia Lima, do PSDB, disse que estará no mesmo palanque do deputado federal Romero Rodrigues (Podemos) nas eleições deste ano em Campina Grande, qualquer que seja a sua opção eleitoral.

Tovar também admitiu que o seu nome está à disposição para concorrer à PMCG, caso Romero desista da disputa.

Nessa hipótese, Tovar protagonizaria uma candidatura de oposição e enfrentaria nas urnas o prefeito Bruno Cunha Lima (PSDB).