Presidente do PSDB/PB: com o governador não tem espaço para Romero

Presidente estadual do PSDB, o deputado estadual Fábio Ramalho disse ontem que nos últimos dias esteve, em três ocasiões, com o deputado federal Romero Rodrigues (Podemos).

“O que Romero tem me dito é que o coração dele diz para que ele não seja candidato”, comentou Ramalho em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM de Campina Grande, a maior audiência regional no horário.

“Seria muito ruim para Campina perder um deputado federal”, emendou o ´tucano´.

Ainda de acordo com o dirigente do PSDB, “nunca escutei da boca de Romero ele dizer que será candidato a prefeito”.

De todo modo, o deputado projetou para o “final de março” um desfecho para esse impasse na política campinense.

Fábio repisou que não haveria espaço para Romero na chapa majoritária do grupo do governador nas eleições de 2026, enquanto no agrupamento oposicionista em nível estadual “ele será o que quiser na chapa majoritária”.

O ´tucano´ informou que muito provavelmente o deputado George Morais (União Brasil) deverá comandar o bloco de oposição na Assembleia Legislativa ao longo deste ano.

Nos próximos dias a minoritária bancada de oposição na ALPB vai se reunir para “traçar metas”.

Por fim, Fábio Ramalho disse que pretende debater ao longo das próximas semanas na ALPB acerca da necessidade de “descentralização” da saúde pública na Paraíba, que tem se concentrado gradualmente no governo estadual.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

