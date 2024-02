Bruno revela que deve procurar Romero Rodrigues para conversar

O prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) revelou à reportagem da Rádio Caturité FM, durante abertura dos trabalhos legislativos na Câmara de Vereadores de Campina Grande, que deve procurar o ex-prefeito e atual deputado federal Romero Rodrigues (Podemos), para conversar.

Romero e Bruno protagonizam um impasse político e seguem distanciados, mesmo fazendo parte do mesmo arco de alianças, desde que Bruno se aliou ao senador Veneziano Vital do Rêgo, presidente do MDB, em 2022.

Nos bastidores, a insatisfação de Romero levanta rumores de que ele pode disputar a prefeitura da Rainha da Borborema, fazendo oposição ao atual gestor.

Segundo Bruno, Romero está em Brasília, mas assim que retornar a Campina Grande vai procurá-lo para dialogar sobre as questões político-partidárias, bem como sobre a sua importância como deputado para a cidade.

– Naturalmente com esse novo desafio que ele assumiu, de ser líder do Podemos, ele já está em Brasília para a abertura dos trabalhos na Câmara Federal. Na primeira oportunidade que tiver em seu retorno a Campina, vamos conversar com Romero, vou procurar ele pessoalmente para abrir esse diálogo e ter essa conversa tão importante não só pelo fator político eleitoral, mas por ele ter destaque nacional e eu venho defendendo essa união por Campina, essa concentração de esforços para que problemas sejam resolvidos – assegurou.