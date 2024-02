Questionada sobre o comportamento das lideranças de oposição na recente plenária do PSB em Campina Grande, a vereadora Jô Oliveira, filiada ao PCdoB e integrante do ‘Fórum Pró-Campina’, disse para a reportagem do Jornal da Manhã, da Caturité FM, que além de ser um chamamento, a plenária mostrou a força das oposições na cidade.

Visando as eleições municipais deste ano, ela destacou a participação de alguns pré-candidatos e partidos que integram o campo oposicionista na plenária.

Para Jô, o momento serviu para mostrar que há nomes competitivos que podem disputar contra o atual prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil), bem como para unificar as forças em prol desse propósito.

– Esse momento foi importante não só por ser um chamamento do PSB, mas pela presença das pré-candidaturas que estavam lá: o deputado Inácio Falcão, o PDT, o PSOL, esse campo que tem se colocado junto, falando especificamente do Fórum Pró-Campina, mas também trazendo o PSB, o PP, que resulta nesse afunilamento que marca e mostra que a oposição tem nomes e tem também a possibilidade de seguir unida. Isso é bom para a cidade – frisou.

Veja a declaração completa da vereadora: