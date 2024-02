A Câmara de Vereadores de Campina Grande, Casa Félix Araújo, retomou os trabalhos nesta terça-feira (6) e abriu oficialmente o ano legislativo de 2024.

Como de costume, o prefeito da cidade, Bruno Cunha Lima (União Brasil), participou da solenidade levando a sua mensagem aos legisladores.

Defendendo a tese de união em prol do município, Bruno pediu aos vereadores cooperação e respeito às diferenças partidárias e ideológicas.

Em entrevista coletiva repercutida nesta quarta-feira (7), na Rádio Caturité FM, o gestor municipal disse que é necessário um esforço coletivo dos representantes políticos para trabalhar em prol do desenvolvimento da cidade Rainha da Borborema.

– Estamos há quatro anos tendo a oportunidade de participar da abertura dos trabalhos legislativos e esse ano a mensagem trazida não só ao Legislativo, mas à população em geral, é a mensagem de cooperação para um trabalho em conjunto, respeitando, claro as diferenças, as divergências sejam elas no campo político, partidário ou ideológico. E dizer também da responsabilidade que a gente tem de gerir uma cidade como Campina Grande, que tem características muito peculiares, uma diversidade, que cresceu muito ao longo dos anos tanto no ponto geográfico como econômico e que naturalmente demanda um esforço concentrado das autoridades políticas para buscar soluções – salientou.

Veja a entrevista completa em vídeo:

*Vídeo: Paraibaonline

