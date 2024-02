Solução amigável. Essa é a esperança do líder da bancada governista na Câmara de Vereadores de Campina Grande, Luciano Breno, para pôr um fim na polêmica envolvendo Poder Legislativo x Poder Executivo, no tocante à aprovação do orçamento municipal para este ano de 2024.

Ele disse à equipe do Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, durante abertura dos trabalhos legislativos, que com a retomada dos trabalhos na Casa Félix Araújo, há também que se debater a questão do veto do prefeito.

– Vamos retomar os nossos trabalhos e as discussões na expectativa de que ainda possamos encontrar uma solução amigável. O prefeito ainda tem um tempo para sancionar e vamos aguardar o posicionamento dele – pontuou.

Questionado se vai permanecer liderando o bloco de vereadores governistas, Breno disse que está à disposição, mas que também defende a alternância de poder.

