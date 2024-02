Questionado sobre a votação do veto nas alterações da Lei de Diretrizes Orçamentárias por parte dos vereadores de Campina Grande, o prefeito da cidade, Bruno Cunha Lima (União Brasil), voltou a falar sobre a decisão.

Ele explicou à reportagem da Caturité FM que se os vereadores aprovarem o veto é porque entendem que eles não podem, de acordo com a Constituição, fazer alteração na LDO.

De acordo com Bruno, o Executivo vai esperar a decisão da Câmara para adotar providências com relação ao impasse criado ano passado no tocante às discussões para implantação das emendas impositivas para os vereadores.

– Cabe ao Poder Legislativo fazer a análise do veto. Se entenderem por bem manter o veto, ótimo porque haverá a exata compreensão de que o que foi tentado fazer no final do ano, como a alteração da LDO e alguns projetos aprovados, não pode acontecer por uma série de fatores. A Constituição Federal, a Constituição do Estado da Paraíba, a Lei Orgânica do município reserva ao Poder Executivo a competência, a prerrogativa de propor os projetos do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orgânica, assim como alterar essas leis é responsabilidade do Poder Executivo. A Câmara deve tomar a decisão que achar coerente e nós também vamos tomar a nossa decisão – pontuou.