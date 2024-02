O governador João Azevêdo participou, nesta quarta-feira (7), da abertura dos trabalhos da 2ª sessão legislativa da 20° Legislatura, ocasião em que prestou contas das ações do governo e apresentou a mensagem do Poder Executivo para o ano de 2024.

Em seu discurso, o gestor destacou os avanços em áreas como a educação, saúde, segurança e infraestrutura e evidenciou a harmonia entre os Poderes para a construção conjunta de soluções para as demandas da sociedade.

Dentre as ações mencionadas pelo governador João Azevêdo estão investimentos na melhoria da infraestrutura do estado, resultado da eficiência da gestão fiscal e financeira, que tem se destacado em nível nacional.

O chefe do Executivo estadual também ressaltou os avanços na saúde, com a implantação de programas como o Coração Paraibano, o Opera Paraíba e destinação de duas UTIs aéreas para atender os pacientes do SUS. Na educação, ele evidenciou a ampliação das escolas em tempo integral, o pagamento do piso nacional do Magistério e aquisição de ônibus escolares para o transporte dos alunos nos municípios.

Na segurança pública, João Azevêdo pontuou a entrega dos Centros Integrados de Comando e Controle (CICCs) de João Pessoa, Campina Grande e Patos e concursos públicos para as Polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros.

Ele ainda evidenciou investimentos em segurança alimentar, agricultura familiar e infraestrutura hídrica, além da atração de novos empreendimentos com o Polo Turístico Cabo Branco e no segmento das energias renováveis.