João Azevêdo diz na Assembleia que “a Paraíba está no rumo certo”

Em longo pronunciamento, o governador João Azevêdo (PSB) participou nesta terça-feira da abertura do ano ordinário na Assembleia Legislativa da Paraíba.

Em sua prestação de contas, João realçou que comanda “um conjunto de conquistas jamais visto” na história da Paraíba.

O governador dedicou especial atenção às obras nos setores de recursos hídricos e rodoviário.

– A Paraíba está no rumo certo – acentuou o governador.

Ao final da sessão, João Azevêdo fez um resumo em rápida e tumultuada entrevista à imprensa, quando também tratou de demandas de setores do funcionalismo estadual.

