Aparte: Romero afaga governador e mantém distância de Bruno

Romero Rodrigues (Podemos) disse nesta terça-feira que “não tenho nenhuma dificuldade, nenhum problema de relacionamento” com o governador João Azevedo (PSB), razão pela qual não haveria empecilho para uma eventual composição política.

“Não temos problemas do ponto de vista pessoal”, reforçou o ex-prefeito campinense, que afirmou dispor de um “tempão” para decidir se vai disputar com o atual prefeito campinense Bruno Cunha Lima as eleições majoritárias deste ano na cidade.

