Prefeito participa da abertura do legislativo da Câmara Municipal

Nesta terça-feira (6), o prefeito Bruno Cunha Lima participou da 1ª Sessão Ordinária que marcou a abertura das atividades do primeiro semestre de 2024 da Câmara Municipal de Campina Grande.

Na solenidade, presidida pelo vereador-presidente Marinaldo Cardoso, além de realizar um balanço das ações da gestão municipal, Bruno destacou a importância da união de forças entre o Executivo e o Legislativo, para a efetivação de políticas públicas em prol do crescimento e desenvolvimento da cidade.

À Casa de Félix Araújo, Bruno Cunha Lima falou sobre os avanços do Município em diversos segmentos, a exemplo da educação, saúde, tecnologia e obras estruturais.

“Temos trabalhado de forma incessante, para alcançar pequenas vitórias, a exemplo de uma simples pavimentação de uma rua, mas também grandes vitórias como abertura de avenidas, construção de novas vias na cidade. Hoje, temos 88 prédios de postos de saúde onde se dividem 122 equipes de estratégia de Atenção Primária. Desses postos, 46 deles ou são novos ou foram completamente reformados, por meio de investimentos aplicados tanto na área estrutural, quanto na qualificação dos nossos serviços. Na educação, somando escolas e creches, nós temos mais 160 equipamentos na zona urbana e rural de Campina. Temos investido em construções, reformas e reconstruções. Mais de 400 salas de aula estão climatizadas. Na cidade da tecnologia, nas nossas 107 escolas temos laboratórios de informática equipadas e modernas. Quase 2 mil óculos de grau foram entregues aos alunos da rede municipal” comemorou.

Além disso, o gestor prefeito ainda salientou a importância de unir forças em prol da cidade, ao destacar o papel junto ao Legislativo campinense em enaltecimento ao processo democrático pautado numa relação cordial e respeitosa.

“Nós temos alcançado vitórias, fruto do trabalho ousado e honesto, mas, sobretudo, do trabalho humano das nossas equipes, secretários, diretores, lideranças, e dos nossos vereadores. A Câmara tem sido, a despeito de qualquer diferença, uma parceira importante nesses avanços e conquistas. Não devo, não posso e não irei omitir todas as vezes que a Casa foi apoiadora dessas ações. Muitas dessas conquistas estão sendo possíveis em razão também da atuação do legislativo, que cobra, pede e aponta. Mas, mais do que isso, pega na rodilha junto”, afirmou.

O presidente Marinaldo Cardoso, agradeceu a presença de Bruno na sessão e ressaltou a importância de uma relação harmônica. “Os poderes são independentes.

Mas, há momentos que eles precisam ser harmônicos, para que possamos, mesmo com as divergências de ideias, estar sempre abertos ao diálogo. Pois, é através desse diálogo que nós podemos fazer com que a nossa cidade se mantenha na governabilidade”, declarou Marinaldo.

Bruno prospectou os resultados de todo o trabalho executado hoje em Campina Grande, e ainda abordou sobre mais ações a serem implementadas ainda neste ano.

“Podemos mencionar a abertura da avenida Félix Araújo interligando diversos bairros. Segunda etapa do canal de Bodocongó, que levará o canal até a ponte do Cruzeiro. A avenida Plínio Lemos que foi iniciada no fim do ano, que passou replanilhamento devido a rochas que estão sendo encontradas, e suas ações serão intensificadas nos próximos dias. Mas, a mais importante das conquistas é o respeito pelas pessoas. É a priorização das demandas da população. Nas ruas do Novo Horizonte, bem como em mais 300 ruas espalhadas na cidade, pra quem temia os tempos de chuva e os alagamentos, a partir deste inverno não precisa mais ter medo de chuva. Há muita coisa a ser feita, mas nós temos avançado. É pra frente que se anda”, celebrou.

Com casa cheia, a 1ª sessão de 2024 contou com a presença de vereadores, secretários municipais , coordenadores de órgãos e autarquias da cidade, líderes comunitários, sociedade civil, imprensa e diversos agentes que são de suma importância para o avanço de Campina Grande.