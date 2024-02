Ao participar na manhã desta terça-feira da abertura do ano legislativo ordinário no Poder Legislativo de Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) comentou o recente discurso do governador João Azevêdo (PSB), quando de recente Plenária partidária realizada na cidade.

À ótica do prefeito, Azevêdo contestou a autonomia do povo de Campina de escolher os seus governantes.

– Quem contesta o resultado das urnas, está contestando não quem ganhou, mas quem elegeu – enfatizou o prefeito, que igualmente repudiou a menção velada do governador ao poeta Ronaldo Cunha Lima.

Veja a entrevista:

*Vídeo: Paraibaonline

