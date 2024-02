Oposição deve ter novo líder na Assembleia Legislativa da Paraíba

Com a chegada do início dos trabalhos em 2024 na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), a Casa Epitácio Pessoa deve ganhar, também, um novo líder para a bancada de oposição.

O nome mais cotado é o do deputado George Morais (União Brasil – foto). Ele deve liderar a bancada de oposição e, conforme explicou Fábio Ramalho, presidente do PSDB na Paraíba, o colega parlamentar tem um perfil pacato e dialoga bem com todos da Casa Epitácio Pessoa.

– Pelo bom relacionamento que George tem tanto na oposição como na situação, tenho quase certeza que ele deve assumir essa posição. Ele é pacato, sabe dialogar e vem fazendo um grande mandato. Vamos nos reunir pós-carnaval, mas a tendência é efetivar o nome de George como líder da oposição – salientou Fábio durante entrevista à Rádio Caturité FM.