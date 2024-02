Deputado diz que bancada de oposição segue unida e aponta descontentamento de governistas

Um novo ano legislativo deve iniciar e a oposição ao governo João Azevêdo (PSB), na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), segue unida, segundo informou o deputado Fábio Ramalho, presidente estadual do PSDB.

Ele disse em entrevista à Rádio Caturité FM, nesta terça-feira (06), que não haverá picuinhas na pauta dos deputados oposicionistas. “A bancada de oposição continua firme e coesa e vamos fazer uma oposição construtiva, dialogando, mostrando ao governo onde é preciso avançar. A Paraíba sabe que não fizemos oposição com picuinhas e sim buscando o melhor para o povo paraibano”, assegurou.

Questionado pela reportagem se haverá perdas ou aumento na bancada de oposição, Fábio apontou que há muitos parlamentares governistas insatisfeitos e que a partir de 2025 eles devem dar gestos que mostram o abalo de suas relações com o governador.

– Nos bastidores, alguns deputados do próprio governo ficam insatisfeitos, mas continuam no governo, no entanto acredito que em 2025, com a virada das eleições municipais e a força da oposição para 2026, vamos começar a observar movimentos simbólicos. Vamos manter a oposição unida, exercendo o mandato que a Paraíba nos colocou, para fiscalizar o governo e falando sobre o que é melhor para a população – ressaltou.