Supersecretário do governo João Azevêdo e presidente do PSB em João Pessoa, Tibério Limeira aproveitou ontem uma entrevista na ´Correio FM´ para bater pesado no prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil): “A gestão de Campina passa por uma crise profunda. É uma gestão medíocre, que não entrega o que a população espera. Esta é a verdade!”

Tibério ´acochou´: “A saúde todo dia é um apagão de um hospital diferente (…) Que Campina se livre deste atraso. Campina merece coisa muito melhor”.

Informações da coluna Aparte, a mais antiga e tradicional coluna de politica e de economia da imprensa paraibana, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

