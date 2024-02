Ruy Carneiro: se for coerente, Nilvan continuará fazendo oposição a Cícero

“Sem dúvida nenhuma, (a desistência de Nilvan) empobrece o debate sobre os problemas e os rumos da cidade. Ainda que nós tenhamos atuado em campos diferentes, eu sempre tive uma relação respeitosa com Nilvan”, reagiu o deputado federal e prefeitável Ruy Carneiro.

De acordo do Ruy, o que nos uniu (ele e Nilvan) no passado, e o que nos une hoje, é o mesmo desejo de grande parcela da população, que é promover profundas mudanças na gestão municipal. Mesmo estando em campos diferentes, temos a mesma leitura com relação à gestão municipal”.

“Nilvan faz uma fervorosa oposição à administração municipal, mostrando e postando o que está errado. Vamos conversar sim!”, acrescentou Ruy.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

