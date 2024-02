O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), saiu em defesa do governador João Azevêdo (PSB) diante das acusações feitas por Pedro Cunha Lima (PSDB) sobre supostas declarações envolvendo seu avô, Ronaldo Cunha Lima.

Em declaração nesta segunda-feira (5), Cícero afirmou que o perfil do governador não condiz com as alegações feitas por Cunha Lima.

“Esse não é o perfil do governador João Azevêdo. Se é que aconteceu alguma coisa, deve ter sido má interpretação ou intenção de interpretar da forma que tentaram interpretar”, declarou.

O prefeito enfatizou seu respeito contínuo por Ronaldo Cunha Lima e reiterou que o governador João Azevêdo foi mal compreendido.